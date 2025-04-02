2025-04-02 17:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أكدت مصادر طبية ،اليوم الاربعاء (2نيسان 2025)، مصرع وإصابة 16 شخصاً في ثلاثة حوادث سير متفرقة في محافظة صلاح الدين.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم، فيما أصيب 13 آخرون بينهم خمسة بحالة حرجة، جراء ثلاثة حوادث سير وقعت على طرق متفرقة من صلاح الدين خلال الساعات الماضية، كان أبرزها حادث في مدخل منطقة الحجاج شرق المحافظة".

وأضافت أن "السرعة العالية والاجتياز الخاطئ يُعدّان من الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال أيام عيد الفطر المبارك حيث تم تسجيل أكثر من عشرة حوادث حتى الآن، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بينهم أطفال ونساء، في مختلف الطرق الرئيسية والزراعية بين الأرياف والقرى".

وتواجه محافظة صلاح الدين تحديات كبيرة فيما يتعلق بحوادث السير، حيث شهدت المنطقة تصاعداً ملحوظاً في عدد الحوادث خلال الفترة الأخيرة، لا سيما خلال أيام عيد الفطر المبارك.



