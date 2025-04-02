نوروز يواجه الميناء في ملعبه.. وإدارته تصدر تعليمات للجماهير

2025-04-02 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي نوروز الرياضي، عناستضافته لفريق الميناء مساء يوم الأربعاء، في لقاء يجمع الفريقين على أرضية ملعبهالدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط ترقب جماهيري لأجواء تنافسية قوية.

ودعت إدارة النادي في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، "الجماهير الحاضرة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المنظمة،وذلك لضمان سير المباراة في أجواء رياضية آمنة ومنظمة، كما شددت على ضرورةالابتعاد عن أي تصرفات مخالفة للوائح، من بينها اقتحام الملعب أو استخدام الألعابالنارية والليزر، إضافة إلى الامتناع عن أي سلوك يعيق سير المباراة أو يؤثر علىأداء الفريقين".

وأكدت الإدارة في بيانها أن "حضور الجماهيرودعمها يشكلان عاملاً أساسيًا في تحفيز اللاعبين وتقديم مباراة تليق باسم الفريق"،مشيرة إلى "أهمية التعاون بين الجميع لإنجاح الحدث الرياضي".

و يأتي هذا اللقاء في إطار سعي نوروز لتعزيزموقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى الميناء لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، ومنالمتوقع أن يشهد اللقاء أجواءً حماسية، في ظل الحضور الجماهيري والدعوات للالتزامبالسلوك الرياضي داخل المدرجات.