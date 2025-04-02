الحركة الآشورية تطالب بمحاكمة علنية لمنفذ هجوم عيد "أكيتو"

2025-04-02 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عضو المكتب السياسي للحركةالديمقراطية الاشورية آشور صليوا نيقو، يوم الأربعاء، أن منفذ هجوم عيد أكيتو فيدهوك، ينتمي لتنظيم داعش، وقد ردد شعارات التنظيم عند الهجوم، مطالبا إقليم كوردستانبمحاكتمه بصورة علنية.

وقال نيقو لوكالة شفق نيوز، إنه "كماتعلمون، في الأول من نيسان من كل عام، يحتفل الشعب الكلداني السرياني الآشوري بعيدأكيتو، وهو عيد قومي يرمز إلى رأس السنة البابلية الآشورية، حيث يُحتفل به منذ6775 عامًا ولا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا، ويشارك في هذا العيد أبناء شعبنا منإقليم كوردستان والعراق ومختلف دول العالم، بما في ذلك أوروبا، أمريكا، روسيا،ومناطق أخرى".

وأضاف أن "ما حدث بالأمس، في مدينة دهوك، حيثكان يشارك حوالي 30 ألف شخص في المسيرة التي انطلقت من باحة كنيسة مريم العذراءمتجهة نحو ساحة الاحتفالات المخصصة لهذه المناسبة، وأثناء المسيرة، قام شخصبمهاجمة المشاركين، حيث اعتدى بسلاح أبيض فأس، يُعرف محليًا بـ(الصاطور) على سيدةتبلغ من العمر 75 عامًا وشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، مما تسبب في إصابات بليغة فيالرأس".

وأكد أنه "عند إلقاء القبض على المعتدي،كان يردد شعارات تنظيم داعش الإرهابي بصوت عالٍ، مستخدمًا حركات جسدية توحيبانتمائه للتنظيم، ومنذ اللحظة الأولى، أدركنا في الحركة الديمقراطية الآشورية أنالهجوم يحمل بصمات إرهابية، وهو ما أكده لاحقًا مجلس أمن إقليم كوردستان، حيث أعلنأن المعتدي شاب سوري الجنسية وعضو في تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار إلى أن "هذا الهجوم هو الأول مننوعه منذ بدء الاحتفالات الجماهيرية بعيد رأس السنة البابلية الآشورية في عام 1992في دهوك، ونحن، في الحركة الديمقراطية الآشورية، نؤكد على ضرورة تحمّل الجهاتالأمنية مسؤوليتها في التعامل مع هذا الخرق الأمني، وعدم اعتباره حادثًا فرديًا،كما نطالب بالكشف عن نتائج التحقيق بشفافية للرأي العام لفهم دوافع هذا الهجومالجبان، الذي ندينه بأشد العبارات، وندعو إلى تقديم الجاني للعدالة لينال عقابهالعادل".

وشدد "على ضرورة تفعيل القوانين التيتجرّم التحريض على الكراهية والتطرف ضد المكونات القومية والدينية، لما لهذهالجرائم من أثر خطير على السلم الأهلي والتعايش المشترك بين المواطنين".

وختم جديثه "نثمن المشاركة الفعالة لأبناءشعبنا في هذا الاحتفال القومي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما نشيد بجهوداللجنة المنظمة، وخصوصًا الفرق الأمنية، التي تمكنت من القبض على المعتدي وتسليمهللسلطات المختصة ويجب كشف التحقيقات ومحاكمة الإرهابي بمحاكمة علنية".

وكانت رئاسة إقليم دانت الهجوم الذي جرى فياحتفال عيد "أكيتو" بمحافظة دهوك، وأكدت أنها تجري تحقيقات معمقة، وشددتالرئاسة على أن "الإقليم سيبقى دائماً نموذجاً للتعايش السلمي والوئامالمجتمعي بين جميع المكونات".

وكانت مدينة دهوك قد شهدت، يوم أمس، اعتداءًنفذه شخص مجهول على المحتفلين بعيد "أكيتو"، حيث هاجمهم مستخدماً فأساً،ما أسفر عن إصابة امرأة وشاب بجروح خطيرة، نُقِلا على إثرها إلى المستشفى، حيثوُصفت حالتهما الصحية بغير المستقرة.

كما أبلغ مصدر أمني في دهوك وكالة شفق نيوز،يوم أمس، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الشخص الذي هاجم المحتفلين بعيد رأسالسنة الآشورية البابلية "أكيتو" في المحافظة، حيث اعترف بانتمائه إلىأحد التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المصدر، أن "التحقيقات الأولية معالمهاجم أكدت تصنيفه للهجوم ضمن العمليات الإرهابية"، مشيراً إلى أن"الجهات المختصة مستمرة في التحقيق معه لكشف المزيد من التفاصيل حول دوافعهوخلفيات الهجوم".