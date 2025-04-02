رئاسة كوردستان تدين هجوم "أكيتو" في دهوك وتؤكد: نجري تحقيقات معمقة

2025-04-02 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دانت رئاسة إقليم كوردستان، يومالأربعاء، الهجوم الذي جرى في احتفال عيد "أكيتو" بمحافظة دهوك، وأكدتأنها تجري تحقيقات معمقة.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تعربرئاسة إقليم كوردستان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإجرامي الذي وقع في دهوك أمس،حيث تعرض عدد من الشبان المسيحيين لهجوم، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح".

وشددت الرئاسة على أن "الإقليم سيبقىدائماً نموذجاً للتعايش السلمي والوئام المجتمعي بين جميع المكونات"، مؤكدة أن"إقليم كوردستان لن يسمح بأي شكل من الأشكال بالمساس بثقافة التعايشوالتسامح، وسيتم محاسبة المعتدين وفقاً للقانون لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت مدينة دهوك قد شهدت، يوم أمس، اعتداءًنفذه شخص مجهول على المحتفلين بعيد "أكيتو"، حيث هاجمهم مستخدماً فأساً،ما أسفر عن إصابة امرأة وشاب بجروح خطيرة، نُقِلا على إثرها إلى المستشفى، حيثوُصفت حالتهما الصحية بغير المستقرة.

كما أبلغ مصدر أمني في دهوك وكالة شفق نيوز، يومأمس، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الشخص الذي هاجم المحتفلين بعيد رأس السنةالآشورية البابلية "أكيتو" في المحافظة، حيث اعترف بانتمائه إلى أحدالتنظيمات الإرهابية.

وأوضح المصدر، أن "التحقيقات الأولية معالمهاجم أكدت تصنيفه للهجوم ضمن العمليات الإرهابية"، مشيراً إلى أن"الجهات المختصة مستمرة في التحقيق معه لكشف المزيد من التفاصيل حول دوافعهوخلفيات الهجوم".