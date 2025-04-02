عطلة عيد الفطر في أربيل.. 76 ألف سائح وحوادث مرورية وحرائق

2025-04-02 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلتأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، دخول أكثر من 76 ألف سائح، فضلا عن إصابة 12 شخصا بحوادثمرورية ورفعت قرابة 7 آلاف طن من النفايات، إلى جانب حدوث 9 حرائق، وذلك خلال عطلة عيدالفطر.

وقال مكتبمحافظ أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاًللإجراءات والخطط التي أعدتها لجنة أمن محافظة أربيل، وبإشراف مباشر من مكتبالمحافظ، تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة خلال أيام عيدالفطر المبارك، حيث نُفذت الخطة الأمنية بشكل كامل وبدون أي عوائق".

واستعرض المكتب المجالات كافة وما سجلته خلالالعطلة، وأولها السياحة، حيث بين "ضمن خطة السياحة المخصصة لأيام عيد الفطرالمبارك، تم تنفيذ جميع بنود الخطة بنجاح، وشملت تشكيل لجان خاصة لتقديم الخدماتاللازمة للسياح في المرافق السياحية، وتوزيع أرقام هواتف اللجان على المجموعاتالسياحية والزوار لتقديم المساعدة عند الحاجة، كما تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعةأحوال السياح في المراكز السياحية لضمان تقديم أفضل الخدمات. وبلغ عدد السياحالذين زاروا أربيل خلال أيام العيد 76,654 سائحاً".

وفي مجالالأمن، أشار المكتب أنه "بناءً على الخطة الأمنية التي وضعتهامديرية أمن أربيل، تم تنفيذ جميع التدابير الأمنية بشكل كامل وبدون أية مشكلات،وكانت جميع القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لأي طارئ"، مبينا "كماأنه خلال أيام عيد الفطر المبارك، كانت جميع قوات الشرطة التابعة لمديرية شرطةأربيل في حالة تأهب كامل، وتم تنفيذ الخطط الأمنية بشكل ناجح. وسُجلت خلال أيامالعيد 28 جريمة، وتم الكشف عنها بشكل كامل".

وتابع أنه"فيما يتعلق بخطة مديرية مرور أربيل، تمتنفيذ الخطة بنجاح، ولكن بسبب عدم التزام بعض السائقين بإرشادات وقوانين المروروالسرعة الزائدة، وقعت 4 حوادث مرورية أسفرت عن إصابة 12 شخصاً بجروح"، مضيفا"كما كانت جميع مراكز الدفاع المدني في أربيل في حالة استعداد تام خلال أيامعيد الفطر المبارك، وتم التعامل مع 9 حالات حريق، وتمت السيطرة عليها جميعاً دونوقوع أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الممتلكات فقط".

ولفت إلى أنه "خلال أيام العيد، كانت جميعالفرق الصحية والمستشفيات في حالة تأهب، حيث استقبلت مستشفيات محافظة أربيل 5,874مواطناً، وتم تسجيل 119 حالة ولادة (71 ذكراً و48 أنثى)، وأُجريت 669 عمليةجراحية، إضافة إلى 620 عملية غسيل كلى، وتم علاج 159 مريضاً في مستشفى “نانكلي”و520 مريضاً في مركز (آوات) الصحي".

واستطرد أنه"خلال أيام العيد، قامت فرق بلدية أربيل بجمع6,956 طناً من النفايات والمخلفات من حدود البلدية، وتم التخلص منها في مكب (كانيقرزالة)".