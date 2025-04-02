رئيس الجمهورية: الكرد الفيليون مكون أصيل ورئيسي في العراق

2025-04-02 17:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن الكرد الفيليين مكون أصيل ورئيسي في العراق، ومن الضرورة العمل على ضمان حقوقهم المشروعة.وقال رشيد في تدوينة على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في يوم الشهيد الفيلي، نستذكر بإجلال كبير الشهداء الذين قضوا في طريق حرية الوطن، مستحضرين الأدوار التاريخية للكرد الفيليين ونضالهم ضد نظام الاستبداد والتضحيات الجسام التي قدموها وخصوصا في عمليات التسفير القسري".وأضاف رشيد، أن "الكرد الفيليين مكون أصيل ورئيسي في العراق، ومن الضرورة العمل على ضمان حقوقهم المشروعة، ومشاركتهم في الحياة السياسية وبما يسهم في تقدم العراق والارتقاء به ومنع عودة الدكتاتورية".