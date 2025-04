إدارة ترامب تبحث عن دول بديلة لترحيل المهاجرين

2025-04-02 17:35:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجهات جديدة لترحيل المهاجرين المخالفين من الولايات المتحدة، بسبب تلكؤ دولهم الأصلية في استقبالهم. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة ترامب تجري مفاوضات مع دول من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، بالإضافة إلى جمهورية كوسوفو – غير المعترف بها جزئيا – لاستقبال المهاجرين […]

