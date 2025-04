المالكي يحذر من التلاعب بالانتخابات: العراق لن يعود "لأيام الانقلابات"

2025-04-02 17:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، من التلاعب بالانتخابات النيابية المقبلة عن طريق المال السياسي، مؤكدا ان العراق لن يعود لايام الانقلابات والمؤامرات. وقال المالكي خلال كلمة متلفزة تابعتها (المدى) إن "العراق مقبل على الانتخابات التي تعتبر ترسيخا للنظام الانتخابي، ويجب ان يسودها النزاهة بعيدا عن استثمار المال السياسي والتلاعب". […]

