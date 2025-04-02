2025-04-02 18:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق ديالى، يوم الأربعاء، من الفوز على ضيفه فريق كربلاء، بهدف دون رد، في انطلاق منافسات الجولة الـ26 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب المدينة الدولي عند الساعة الـ 4:00 من عصر اليوم .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق ديالى هدفه عن طريق أيمن صفاقصي بالدقيقة 77 ليحسم اللقاء لصالحه ويتقدم خطوة ويترك كربلاء في منطقة الخطر.

وبهذه النتيجة رفع فريق ديالى رصيده للنقطة 18 بالمركز الـ18 وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 18 بالمركز الـ19 وبفارق الأهداف بين الفريقين.