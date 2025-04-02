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نادي الجوية يعزي لاعبه اللبناني محمد الحسيني باستشهاد عائلته في بيروت

نادي الجوية يعزي لاعبه اللبناني محمد الحسيني باستشهاد عائلته في بيروت
نادي الجوية يعزي لاعبه اللبناني محمد الحسيني باستشهاد عائلته في بيروت
2025-04-02 18:54:04 - المصدر: ايشان

قدم نادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، التعزية إلى لاعبه اللبناني محمد باقر الحسيني باستشهاد عائلته بالكامل في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال النادي في بيان التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، يتقدم مجلس إدارة نادي القوة الجوية الرياضي وكافة منتسبيه من لاعبين وجهاز فني وإداري وجماهير بأحر التعازي وصادق المواساة إلى لاعب الفريق الأول المحترف اللبناني محمد باقر […]

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نادي الجوية يعزي لاعبه اللبناني محمد الحسيني باستشهاد عائلته في بيروت

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