2025-04-02 18:54:04 - المصدر: ايشان

قدم نادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، التعزية إلى لاعبه اللبناني محمد باقر الحسيني باستشهاد عائلته بالكامل في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال النادي في بيان التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، يتقدم مجلس إدارة نادي القوة الجوية الرياضي وكافة منتسبيه من لاعبين وجهاز فني وإداري وجماهير بأحر التعازي وصادق المواساة إلى لاعب الفريق الأول المحترف اللبناني محمد باقر […]

ظهرت المقالة نادي الجوية يعزي لاعبه اللبناني محمد الحسيني باستشهاد عائلته في بيروت أولاً على ايشان.



