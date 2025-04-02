2025-04-02 18:54:04 - المصدر: ايشان

هاجم مدرب نادي زاخو، القطري طلال البولشي، الأجهزة المسؤولة عن حماية الملاعب، فيما أشار إلى أنه يفتقد الأمن في العراق. وقال البلوشي في مؤتمر صحفي، بعد مباراة زاخو أمام دهوك، في دوري نجوم العراق، إن “ما حصل قبل وبعد المواجهة كان أمرا مرعباً، والاعتداء على جماهير الفريق غير مقبول”. وأضاف، أن “الأجهزة الأمنية مدعوة لحماية […]

ظهرت المقالة طلال البلوشي: لأول مرة أفقد الأمان في العراق.. على الأجهزة حماية فريق زاخو أولاً على ايشان.



