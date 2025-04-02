2025-04-02 18:54:04 - المصدر: ايشان

شهدت مدينة كلار خلال أيام عيد الفطر ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التسمم الغذائي، حيث استقبلت المستشفيات عشرات الحالات التي عانت من أعراض مختلفة بعد تناول الطعام. ووفقًا لإحصاءات مستشفى الطوارئ الشهيد هژار في كلار، استقبل المستشفى 540 مريضًا خلال الأيام الثلاثة لعيد الفطر، وبين هذه الحالات، سُجلت 84 حالة تسمم غذائي مصحوبة بأعراض مثل القيء […]

ظهرت المقالة المدينة “الأنظف” في العراق.. تسجيل 84 حالة تسمم غذائي خلال العيد في السليمانية أولاً على ايشان.



