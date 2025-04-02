الحشد الشعبي: الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات والنصب والاحتيال في بغداد

2025-04-02 20:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، الإطاحة بعصابة متورطة في تجارة المخدرات والنصب والاحتيال في بغداد.وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، مديرية التحقيقات، تمكنت من اعتقال عصابة متورطة في تجارة المخدرات والنصب والاحتيال في العاصمة بغداد".وأضاف البيان، "جاء ذلك بعد جهد أمني مكثف بذله فريق متخصص لرصد تحركات هذه العصابة الخطرة التي تستهدف المواطنين، وبحمد الله، نجحت المديرية العامة للأمن والانضباط في الإطاحة بهم واعتقالهم".وتابع، "تم ضبط مواد مخدرة وممنوعات كانت بحوزتهم، وذلك بعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص".