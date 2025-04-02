مجلس الخدمة: استكمال توزيع وظائف حملة الشهادات العليا والأوائل بعد العيد

2025-04-02 20:35:12 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، توزيع 98% من وظائف حملة الشهادات العليا والأوائل، وفيما أكد استكمال العدد المتبقي بعد عيد الفطر المبارك، أشار إلى فتح نحو 8000 درجة وظيفية جديدة لخريجي الشهادات العليا والأوائل.وقال الناطق باسم المجلس سعد اللامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إكمال عملية توزيع المتبقي من حملة الشهادات العليا والأوائل في الدفعة الثانية، التي تشمل نحو 5900 متقدم، تم توزيعهم على مختلف قطاعات الدولة".وأضاف اللامي، أن "نسبة التوزيع وصلت إلى أكثر من 98%، وبقي جزء بسيط جدًا لم يتم توزيعه بعد"، مؤكدًا، "سيتم استكمال العدد المتبقي لتكون النسبة 100% بعد عيد الفطر المبارك، وبعدها سيتم إصدار أوامر وزارية من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي للموظفين الذين تم توزيعهم، بحيث يمكنهم مراجعة الدوائر المعنية وإجراء عملية المباشرة".وأشار إلى، أن "جميع المتقدمين للتوظيف سيتلقون رسائل عبر حساباتهم الشخصية، تحتوي على تفاصيل واضحة حول جهة التوظيف، ويتعين عليهم التوجه إلى الجهة المحددة بعد العيد لتسجيل المباشرة والتحقق من وصول الأمر الوزاري".ولفت إلى، أن "هناك درجات وظيفية جديدة ستفتح في المرحلة الثالثة بعد استكمال توزيع المرحلة الثانية، كما سيتم تقديم تقرير مفصل عن مجمل عمليات التوظيف الخاصة بحملة الشهادات العليا والأوائل، إلى مكتب رئيس الوزراء".وذكر اللامي، أن "التوقعات تشير إلى أن عدد الدرجات الوظيفية المتبقية لا يقل عن 8000 درجة وظيفية، التي ستفتح لخريجي الجامعات من حملة الشهادات العليا والأوائل"، مستدركًا بالقول: إن "مجلس الخدمة ملتزم بتنفيذ ما ورد في قانون الموازنة، بحيث تقتصر عمليات التوظيف على الدرجات الوظيفية المذكورة في القانون، نظرًا لارتباطها بالموازنة التشغيلية المالية، ولن توجد درجات وظيفية أخرى لتقديمها إلى الجمهور".