رئيس هيئة الإعلام: منفتحون على المحافظات لتطوير المشاريع الاتصالية والإعلامية

2025-04-02 20:35:12 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، اليوم الأربعاء، الانفتاح على الحكومات المحلية ومجالس المحافظات لتطوير المشاريع الاتصالية والإعلامية.وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، التقى في مقر الهيئة ببغداد، رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي؛ لبحث آليات التعاون المؤسسي في مجالات الإعلام والاتصالات، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتعزيز البنية التحتية للبعد الرقمي في خطاب المؤسسات الرسمية".وأضاف البيان، "تناول اللقاء مناقشة دعم مشاريع الاتصالات وتوسيع خدمات التكنولوجيا، إلى جانب تنسيق الجهود في تنظيم عمل وسائل الإعلام المحلية، وتفعيل المبادرات الرقمية ذات الطابع الخدمي والتنموي في محافظة بابل".وأكد أبو رغيف، أن "الهيئة منفتحة على الحكومات المحلية ومجالس المحافظات لتطوير المشاريع الاتصالية والإعلامية"، مشددًا على "توحيد الرؤى والجهود للحد من الفجوة الرقمية، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المناطق، ورفع كفاءة العمل الإعلامي المحلي وفق الأطر القانونية والتنظيمية".