فرنسا: أوروبا سترد بشكل متناسب على الرسوم الجمركية

2025-04-02 20:35:32 - المصدر: واع

متابعة – واعقال وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، اليوم الأربعاء، إن أوروبا سترد بشكل متناسب على الرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنها لن تصعد التوتر تحت أي ظرف من الظروف.وأضاف فيراتشي في تصريحات صحفية، أن "أوروبا دائمًا مع التفاوض وتهدئة الأمور؛ لأن الحروب التجارية، كما تعلمون، لا تفضي إلا إلى خاسرين".ومن المقرر أن يعلن ترامب اليوم الأربعاء رسومًا جمركية مضادة شاملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في العالم، مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، ويرجح أن يدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مضادة.