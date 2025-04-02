في محافظتين.. الإطاحة بعصابة "خطرة" واعتقال معتدين على حراس أمنيين (فيديو وصور)

2025-04-02 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، الإطاحةبعصابة "خطرة" تتاجر بالمخدرات وتمارس النصب والاحتيال على المواطنين فيبغداد، واعتقال أشخاص لاعتدائهم على الحراس الأمنيين في إحدى المستشفيات بمحافظة ذيقار.

وذكرت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنالمديرية العامة للأمن والانضباط في الهيئة، تمكنت من اعتقال عصابة متورطة في تجارةالمخدرات والنصب والاحتيال على المواطنين في العاصمة بغداد.

وأوضحت، أن عملية الاعتقال جاءت بعد جهد أمني مكثف بذله فريق متخصص لرصدتحركات هذه العصابة الخطرة التي تستهدف المواطنين.

وتابعت، أن المديرية العامة للأمن والانضباط نجحت في الإطاحة بهم واعتقالهم،كما تم ضبط مواد مخدرة وممنوعات كانت بحوزتهم، وذلك بعد استحصال الموافقات الرسميةمن القاضي المختص.

وفي ذي قار، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، القبضعلى ستة أشخاص بعد قيامهم يوم أمس الثلاثاء بالاعتداء على الحراس الأمنيين لمستشفىالناصرية التعليمي (التركي) خلال تلقي المستشفى الحالات المرضية والطارئة.

وأشارت القيادة، إلى أن المتهمين تمت إحالتهم إلى قسم شرطة بلدة الشامية/مركزشرطة الإسكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولياً.