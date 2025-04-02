المندلاوي يبحث مع السيد والشيخ الخزعلي توحيد الجهود السياسية

2025-04-02 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، على أهمية توحيد الجهود السياسية لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال إقرار التشريعات التي تمس حياة المواطنين.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي زار، اليوم الأربعاء، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين للعراق وشعبه مزيدًا من الأمن والاستقرار".وأضاف، أن "اللقاء شهد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على العراق، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد الرؤى والجهود بين القوى السياسية لتعزيز المسار الديمقراطي ودعم الجهود النيابية والحكومية لخدمة المواطن"، موضحًا، أنه "تم التشديد على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون، باعتبارهما الضامن الأساسي للاستقرار الأمني والسياسي، والعمل المشترك لتحقيق العدالة وتقديم الخدمات التي تلبي تطلعات أبناء الشعب العراقي".وأكد المندلاوي، أن "المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الحوار والتنسيق بين مختلف القوى الوطنية لتعزيز الاستقرار".فيما أشار السيد الحكيم إلى، "أهمية ترسيخ مفاهيم الشراكة الوطنية لضمان نجاح العملية الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية".وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ثان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي التقى، اليوم، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين أن يكون العيد فرصة لتعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية، مع التأكيد على أهمية تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، بما يُسهم في الإسراع في تشريع القوانين التي لها تماس مباشر في حياة المواطنين و المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية وتطوير البنى التحتية".

وأكد المندلاوي على "ضرورة تكاتف القوى الوطنية لدعم التشريعات التي تعزز التنمية الاقتصادية وتحسن مستوى معيشة المواطنين".

فيما شدد الشيخ الخزعلي على "أهمية استمرار الحوار بين مختلف الأطراف السياسية لضمان الاستقرار وتجاوز التحديات وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة تدعم مسيرة الإعمار والبناء".