2025-04-02 21:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت مبيعات شركتي هيونداي وكيا الكوريتين الجنوبيتين للسيارات أداء قياسيًا في السوق الأميركية خلال شهر مارسآذار الماضي 2025، وفق ما جاء في تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة مقرّها واشنطن. وأعلنت الشركتان، اليوم الأربعاء 2 أبريلنيسان 2025، أنهما تمكّنتا من مواصلة سلسلة نموّهما للشهر السادس على التوالي في السوق الأميركية، وذلك قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات. وشهدت مبيعات هيونداي موتور في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 13.1 على أساس سنوي، مسجلةً بيع 87 ألفًا و19 وحدة الشهر الماضي، وهو ما يمثّل أفضل أداء على الإطلاق في مارسآذار، وثاني أعلى مبيعات شهرية للشركة. وأرجعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية هذا الأداء المميز في الولايات المتحدة، والنمو القوي في المبيعات إلى زيادة الطلب على سياراتها، من النماذج الرئيسة. مبيعات هيونداي الكورية زادت مبيعات هيونداي الكورية الجنوبية من بعض طرازاتها، إذ ارتفعت مبيعات سيارة توسان الرياضية متعددة الاستعمالات بنسبة 28، في حين قفزت مبيعات سيارة إلنترا وسيارة سانتافي الرياضية متعددة الاستعمالات بنسبة 25 على أساس سنوي. وفيما يخصّ مبيعات سيارة باليسايد الرياضية متعددة الاستعمالات، فقد زادت أيضًا بنسبة 20، كما سجلت مبيعات السيارة الكهربائية أيونيك 5 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وخلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بلغت مبيعات هيونداي نحو 203 آلاف و554 وحدة، بزيادة بنسبة 10.1 عن العام السابق، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا بالنسبة للمبيعات الفصلية للشركة. في الوقت نفسه، سجلت شركة كيا الكورية الجنوبية نتائج قوية، إذ باعت نحو 78 ألفًا و540 وحدة في مارسآذار، بزيادة 13.1 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2024، لتحقق أفضل أداء لها على الإطلاق في شهر مارسآذار، ونموًا على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي. وتحقَّق هذا النمو بفضل الطرازات الشعبية، إذ قفزت مبيعات السيارة ميني فان كرنفال بنسبة 53 على أساس سنوي، ومبيعات كيا تيلورايد وسبورتاج الرياضيتين بنسبتي 17 و11 على التوالي، على أساس سنوي. في الوقت نفسه، تمكنت الشركة التابعة لـهيونداي من تحقيق مبيعات قوية خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلةً نحو 198 ألفًا و850 وحدة، بزيادة بلغت نسبتها 10.7 عن العام السابق 2024، لتسجّل أفضل أداء للربع الأول في تاريخ الشركة. رسوم ترمب الجمركية يتزامن إعلان مبيعات هيونداي وكيا القوية في أميركا مع خطة الإدارة الأميركية لبدء تحصيل رسوم ترمب الجمركية بنسبة 25 على السيارات المستوردة وقطع غيار السيارات، والذي من المقرر بدؤه يوم الخميس 3 أبريلنيسان 2025. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى هزة في صناعة السيارات العالمية، إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومًا جمركية بنسبة 25 على واردات الصلب والألومنيوم منذ شهر مارسآذار الماضي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة مقرّها واشنطن. في الوقت نفسه، تخطط إدارة ترمب لإعلان رسومًا متبادلة هذا الأسبوع، لتتناسب مع ما تفرضه الدول الأخرى على الصادرات الأميركية، لذلك أخطرت شركة هيونداي موتور أميركا موزّعيها في الولايات المتحدة بشأن الزيادات المحتملة في أسعار المركبات. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة في أميركا راندي باركز، في مذكرة حديثة أرسلها لوكلاء الشركة في الولايات المتحدة، أن أسعار السيارات الحالية غير مضمونة، وقد تتغير بالنسبة للبيع بنظام الجملة، لأن الرسوم الجمركية ليست أمرًا سهلًا. يشار إلى أن هيونداي موتور تستعد للتحديات المتعلقة برسوم ترمب الجمركية منذ إعادة انتخابه، إذ سرّعت الجهود لزيادة الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر أسواقها، كما تعهدت مؤخرًا باستثمار 21 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى 4 سنوات المقبلة، ومع التوسع في الإنتاج المحلي هناك. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام