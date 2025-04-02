رباعية الشرطة تطيح بمدرب القوة الجوية

2025-04-02 21:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، إنهاء مجلس إدارته إجراءات فك الارتباط مع لؤي صلاح مدرب الفريق، بالتراضي.

وأشار القوة الجوية، عبر بيان تلقته "بغداد اليوم"، إلى أن "إدارته قررت إسناد مهمة قيادة الفريق في المباراة المقبلة أمام نفط البصرة إلى المدرب عبد الوهاب أبو الهيل، رفقة الكادر المساعد، لضمان استقرار الفريق فنيا خلال هذه المرحلة المهمة من الموسم".

ووجهت الإدارة الشكر للمدرب لؤي صلاح، عبر البيان ذاته، وتقديرها له على جهوده الكبيرة خلال فترة عمله مع الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

وكان فريق القوة الجوية قد خسر 0-4 على يد نظيره الشرطة بالجولة الماضية من دوري النجوم العراقي.

ويحتل القوة الجوية المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد (41) نقطة بفارق (8) نقاط عن زاخو صاحب المركز الثالث ونقطة عن الطلبة صاحب المركز الخامس.