مستشار حكومي: تأهيل شارع الرشيد جزء من الوفاء للثقافة العراقية

2025-04-02 21:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافة، عارف الساعدي، اليوم الأربعاء، أن شارع الرشيد يمثل ذاكرة العراق، لافتًا إلى أنه تأهيله جزء من الوفاء للثقافة العراقية كونه يضم العديد من الأماكن التي تشكل ذاكرة الثقافة العراقية.

وقال الساعدي في تصريح للعراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تأهيل شارع الرشيد يعتبر خطوة مهمة في الوفاء للثقافة العراقية"، مشددًا على، أن "المشروع لا يهدف إلى محاربة أي نشاط تجاري".

وبيّن الساعدي، أن "العمل في تأهيل الشارع بدأ منذ شهر، وأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع هذا المشروع باهتمام بالغ".

وأكد الساعدي، أن "التعاون مع أصحاب الأملاك الخاصة في المشروع ضروري، نظرًا لأن الشارع يمثل واجهة مهمة للمدينة، وأن تغيير الفعالية الاقتصادية يعتمد على المالكين الشخصيين للمحلات والمباني، مع التأكيد على أن الحكومة ستكون أكثر قدرة على التحكم في العملية والأملاك التابعة للدولة".