رئيس اتحاد الكرة يشدد على الانضباط وحماية مسابقات الكرة العراقية

2025-04-02 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، لجنتي الانضباط والاستئناف بضرورةِ متابعةِ كل ما يحصلُ في دورياتِ الاتحادِ المختلفة، فيما لفت إلى أن الجماهير الوفية تتحمل أيضًا مسؤولية نبذ التصرفات التي لا تليق بالكرة العراقية.وذكر بيان لاتحاد الكرة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال استقبل اليوم، رئيسي لجنتي الانضباط والاستئناف في اتحادِ الكرة، موجهًا إياهما بضرورةِ حماية مسابقاتِ الاتحاد المُختلفة من بعض التصرفاتِ الطائشة التي تعكسُ تصورًا سلبيًا عن الدوري بما يتلاءم مع اللوائحِ المُعدة لهذه الأغراض".ودعا درجال، بحسب البيان، "إدارات الأندية إلى ضرورةِ متابعةِ ما يحدث من بعض التصرفاتِ داخل وخارج الملاعب بغية الإبقاءِ على الصُورةِ الزاهيةِ للدوريات"، مؤكدًا، أن "الجماهير بما عُرِفَ عنها من وفاءٍ وإخلاصٍ كبيرين عليها تحمل المسؤولية أيضًا، ونبذ كل التصرفات التي لا تليق بكرةِ القدم العراقية".