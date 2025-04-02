العثور على جثة شخصية اجتماعية معروفة في واسط

2025-04-02 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، بالعثور على جثة شخصية اجتماعية معروفة داخل منزل مهجور شرق قضاء الصويرة بمحافظة واسط.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل في الستين من عمره، تبين لاحقاً أنها تعود لشخصية اجتماعية معروفة اختفت في ظروف غامضة قبل 24 ساعة".

وأضاف أن "الجثة تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وإعداد تقرير نهائي يحدد سبب الوفاة، سواء كان بطلق ناري، أداة حادة، أو سبب آخر".

وأشار إلى أن "لجنة تحقيقية تم تشكيلها للوقوف على ملابسات الحادث، ومن المتوقع تقديم النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة، لتحديد ما إذا كان هناك تورط جنائي في الجريمة".