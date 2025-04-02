تحديات المرحلة المقبلة تتصدر اجتماعات المندلاوي مع العامري والحكيم والخزعلي

2025-04-02 23:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/‏ أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي،يوم الأربعاء، سلسلة من اللقاءات شملت الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيستيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي،وجرى البحث في اللقاءات التحديات التي تواجه البلاد، فضلاً عن أولويات المرحلة المقبلةوالتأكيد على أهمية تعزيز وحدة الصف لضمان استقرار البلاد.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمندلاوي، فقد جرى في اللقاءات الثلاثة"تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر، متمنين أن يكون العيد فرصة لتعزيز الأمن والاستقراروتحقيق تطلعات الشعب العراقي".

وعن تفاصيل اللقاء مع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ذكر مكتبالمندلاوي، أن الجانبين ناقشا تطورات المشهد السياسي والتحديات التي تواجه البلاد،فضلاً عن أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدين أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتكثيف الحواراتبين القوى السياسية لضمان استقرار البلاد وترسيخ مبادئ الشراكة الوطنية.

كما شددا على ضرورة تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، من خلالسنّ القوانين التي تسهم في تحسين الخدمات.

وأكد المندلاوي، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التعاون بين جميعالأطراف السياسية لضمان تقدم البلاد في المسارات التشريعية والتنموية.

من جانبه، ثمن العامري الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي،مشيراً إلى أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القوى الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب العراقيودعم مسيرة البناء والإعمار.

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للمندلاوي، أن الأخير زار رئيس تيار الحكمةالوطني، عمار الحكيم، وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الإقليميةوالدولية وانعكاساتها على العراق، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد الرؤى والجهود بينالقوى السياسية لتعزيز المسار الديمقراطي ودعم الجهود النيابية والحكومية لخدمة المواطن.

وشدد الجانبان، على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون، باعتبارهما الضامنالأساسي للاستقرار الأمني والسياسي، والعمل المشترك لتحقيق العدالة وتقديم الخدماتالتي تلبي تطلعات أبناء الشعب العراقي.

وأكد المندلاوي، أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من الحوار والتنسيق بينمختلف القوى الوطنية لتعزيز الاستقرار، فيما أشار الحكيم إلى أهمية ترسيخ مفاهيم الشراكةالوطنية لضمان نجاح العملية الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية.

وعن تفاصيل اللقاء مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي،ذكر مكتب المندلاوي، أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية،مع التأكيد على أهمية تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، بما يُسهم في الاسراعفي تشريع القوانين التي لها تماس مباشر في حياة المواطنين والمتعلقة منها بالمشاريعالخدمية والاستثمارية وتطوير البنى التحتية.

وشدد المندلاوي، على ضرورة تكاتف القوى الوطنية لدعم التشريعات التي تعززالتنمية الاقتصادية وتحسن مستوى معيشة المواطنين، فيما لفت الخزعلي إلى أهمية استمرارالحوار بين مختلف الأطراف السياسية لضمان الاستقرار وتجاوز التحديات وتعزيز بيئة استثماريةجاذبة تدعم مسيرة الإعمار والبناء.