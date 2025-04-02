بأمر من القائد العام... إعادة هيكلة أمنية واسعة في بغداد والمحافظات ــــ عاجل

2025-04-02 23:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر خاص لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، بصدور توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، تقضي بإجراء تغييرات شاملة في توزيع وانتشار القطعات القتالية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، تبدأ اعتبارًا من الأول من حزيران المقبل.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأوامر الصادرة تنص على سحب كافة القطعات القتالية التابعة لمديريات أفواج الطوارئ والشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى العجلات القتالية المدججة بالسلاح، من شوارع بغداد والمحافظات، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 حزيران 2025".

وأوضح المصدر أن "التوجيهات تشمل أيضًا إعادة هيكلة مديريات أفواج الطوارئ ضمن قيادات الشرطة في بغداد والمحافظات، على أن يتم نقل الموارد البشرية إلى مديرية شرطة النجدة ومديريات المرور في جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن المحافظات الأخرى".

وأشار المصدر إلى أن "القرار يتضمن أيضًا نقل حركة الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية من جانب الرصافة في العاصمة بغداد إلى محافظة نينوى، لتحل محل الفرقة 20 التابعة للجيش العراقي، فيما تتولى دوريات مديرية شرطة النجدة مهام الفرقة الخامسة ضمن قاطع الرصافة".

وبيّن المصدر أن "هذه التغييرات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الانتشار الأمني وتخفيف المظاهر العسكرية في المدن، وإحالة المهام الأمنية إلى الجهات المدنية المختصة داخل وزارة الداخلية".



