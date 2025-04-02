2025-04-02 23:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على رجل قام بدهسزوجته بسيارته حتى فارق الحياة، بعد وقت قياسي من تنفيذ الجريمة.

وذكرتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز قيادة شرطة محافظة بابل، تمكنت بعمليةأمنية سريعة وخاطفة، من إلقاء القبض على شخص أقدم على قتل زوجته في قضاء المحاويلإثر خلاف عائلي نشب بينهما.

وأوضحتأن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت فور ورود معلومات عن وجود جثة امرأة، وبعد الكشفعليها في المستشفى، بجمع المعلومات والتحري عن سبب الوفاة.

وكشفتالتحريات أن زوج الضحية هو مرتكب الجريمة نتيجة خلافات أسرية داخل منزلهما، وحينحاولت الضحية الهرب، لاحقها الجاني بمركبته ودهسها وتركها على قارعة الطريق، ثملاذ بالفرار من مكان الحادث.

وأشارتإلى أنه بفضل سرعة التحرك الأمني والجهود المكثفة، تمكنت القوات الأمنية من تحديدمكان تواجد المتهم الهارب وإلقاء القبض عليه بعد مطاردته، وذلك في غضون أقل منساعتين على وقوع الجريمة، كما تم ضبط المركبة التي استخدمها في عملية الدهس.

وأكدتالقيادة أنه المتهم اعترف صراحةً بارتكابه الجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء.