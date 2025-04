2025-04-03 00:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى شهد مستشفى الطفل والولادة في محافظة ميسان مساء أمس حادثة تسمم جماعي، حيث أصيب عدد كبير من المقيمين في المستشفى بحالات تسمم بعد تناولهم وجبة عشاء مكونة من “لفة برغر”. ووفقًا لمصادر طبية، فقد تم تسجيل عدة حالات إصابة بأعراض التسمم، منها الغثيان والتقيؤ وآلام في البطن، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً. وأكدت […]

