خام النفط الأمريكي يرتفع 1% مع إعلان ترمب رسوما جديدة

2025-04-03 00:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واعارتفع خام النفط الأمريكي بنسبة 1% مع إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترمب رسوما جديدة.وقال ترمب، "سأوقع بعد قليل أمراً تنفيذياً لفرض رسوم جمركية متبادلة"، مبينا: "سنبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة بدءاً من غد الخميس".وأضاف: "فرضنا رسوما جمركية بنسبة 2.5% فقط على السيارات الأجنبية، كما سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية، كذلك سنفرض رسوما بنسبة 26% على الواردات من الهند، وسنفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على الواردات من الصين".وتابع ترمب: "سنفرض رسوما بنسبة 32% على الواردات من تايوان، وسنفرض رسوما بنسبة 30% على الواردات من جنوب إفريقيا، وسنفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من بريطانيا".