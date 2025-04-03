الشيخ حمودي: المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية

2025-04-03 00:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية.وذكر المكتب الاعلامي للشيخ حمودي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، استقبل اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين للعراق وشعبه مزيدًا من الأمن والاستقرار".وأضف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على العراق، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التفاهمات الوطنية بين القوى السياسية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، بما يخدم تطلعات الشعب العراقي".وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية الالتزام بالدستور والقانون كركيزة أساسية لضمان الاستقرار وتحقيق العدالة، فضلًا عن ضرورة تكثيف الحوار والتنسيق بين مختلف القوى الوطنية لتعزيز المسار الديمقراطي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين".وأكد الشيخ حمودي أن "المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية لضمان حماية المكتسبات الديمقراطية والدستورية، فيما شدد المندلاوي على ضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق الإصلاحات المنشودة".