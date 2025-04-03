المندلاوي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي: لتبقى ارواح الشهداء شعلة نقتدي بها

2025-04-03 00:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعجدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، التزامه بتشريع القوانين الضامنة للكرد الفيليين.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمناسبة يوم الشهيد الفيلي نستذكر بقلوب تفيض إجلالا لتضحيات شهداء الكورد الفيليين 2 - نيسان في هذا اليوم الخالد أرواح شهداء الكورد الفيليين الذين سطروا بدمائهم ملحمة الوفاء للوطن"، مبينا إن "ذكراهم ليست مجرد وقفة احترام بل دليل ساطع على التلاحم بين مكونات العراق وتذكير بأن لا سلطان لظالم على حر أبي وإن كان هذا الظالم هو طاغية القرن العشرين بكل جوره وبطش زبانيته".وتابع: "إننا كممثلين للشعب العراقي في مجلس النواب نُجدد التزامنا بالعمل الدؤوب مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية لتشريع القوانين الضامنة للمساواة وتبني مبادرات تُعيد الاعتبار للمناطق المهمشة التي تمثل العمق الجغرافي للكرد الفيليين وتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة لجميع أبناء المكون الكوردي الفيلي ".ومضى بالقول: "لتبقى أرواح الشهداء شعلة نقتدي بها في مسيرتنا نحو عراق موحد يحاكي بكرامته وشموخه عراقة تأريخه الممتد إلى فجر التأريخ".