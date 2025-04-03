2025-04-03 00:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتزع نادي برشلونة، بطاقة التأهل لنهائي كأس ملك اسبانيا بعد فوز صعب بهدف نظيف أمام أتلتيكو مدريد، في إياب نصف النهائي.

وتأهل برشلونة جاء بعد الفوز في مجموع مباراتي نصف النهائي 5-4، ليلاقي ريال مدريد الذي فاز بدوره على ريال سوسيداد 5-4 في مجموع المباراتين.

وسجل اللاعب فيران توريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27، إذ صنع اللاعب لامين يامال هدف الفوز، ووضع زميله فيران توريس، في مواجهة حارس أتلتيكو مدريد، ونجح توريس في إسكان الكرة الشباك، من لمسة واحدة، سكنت على يمين الحارس.

وألغى حكم اللقاء هدفا لصالح أتلتيكو سجله سورلوث بسبب التسلل، في الدقيقة 68.