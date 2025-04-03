2025-04-03 01:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهل فريق برشلونة للنهائي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، بنتيجة 1-0، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وسجل الهدف لبرشلونة اللاعب فيران توريس بالدقيقة 27.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 4-4 ليتأهل البلوجرانا للنهائي بمجموع 5-4، لمواجهة ريال مدريد في النهائي.