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برشلونة يهزم أتلتيكو ويضرب موعداً مع ريال مدريد في نهائي كأس الملك

برشلونة يهزم أتلتيكو ويضرب موعداً مع ريال مدريد في نهائي كأس الملك
برشلونة يهزم أتلتيكو ويضرب موعداً مع ريال مدريد في نهائي كأس الملك
2025-04-03 01:25:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
تأهل فريق برشلونة للنهائي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، بنتيجة 1-0، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وسجل الهدف لبرشلونة اللاعب فيران توريس بالدقيقة 27.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 4-4 ليتأهل البلوجرانا للنهائي بمجموع 5-4، لمواجهة ريال مدريد في النهائي.



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