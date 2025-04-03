2025-04-03 02:09:05 - المصدر: ايشان

أقر البيت الأبيض، اليوم الخميس، بوجود عجز تجاري تشهده الولايات المتحدة، تسبب بخسارة ملايين الوظائف الصناعية. وقال البيت الأبيض: “بلدنا خسر ملايين الوظائف الصناعية ذات الأجور العالية، هناك عجز تجاري مزمن يدمر قدراتنا التصنيعية ويسرق وظائفنا”. وأضاف: “الوضع الحالي بشأن العجز التجاري لا يطاق ولم يعد بإمكاننا تحمل هذا”. وتابع البيت الأبيض: “سجلنا نهاية العام […]

ظهرت المقالة البيت الأبيض: نواجه عجزاً تجارياً مزمناً يدمر قدراتنا التصنيعية أولاً على ايشان.



