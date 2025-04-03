يامال يقترب من عرش محمد صلاح

2025-04-03 08:50:02 - المصدر: واع

متابعة – واعواصل لامين يامال توهجه مع برشلونة، حيث صنع الهدف الأول لفريقه، الذي سجله فيران توريس خلال مواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، أمس الأربعاء، على ملعب ميتروبوليتانو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وكشفت إحصائيات شبكة "أوبتا" عن أرقام مميزة لصاحب الـ17 عاما.ويعد يامال أكثر من مرر كرات بينية، بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم (في جميع المسابقات)، وذلك برصيد 37 تمريرة، متساويا مع نجم مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز.كما يحتل المركز الثاني، في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف من اللعب المفتوح، هذا الموسم، بين لاعبي الدوريات الكبرى (في مختلف المسابقات)، برصيد 17 تمريرة حاسمة.ويتصدر هذه القائمة النجم المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح، الذي صنع 22 هدفا.