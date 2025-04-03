سعر الذهب يجدد أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق

2025-04-03 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة-واعسجل سعر العقود الآجلة للذهب للتسليم في يونيو 2025 في بورصة كومكس (قسم من بورصة نيويورك التجارية) أعلى مستوى تاريخي له في 2 أبريل 2025.وتدل البيانات المتوفرة من منصة التداول، على أن سعر أونصة الذهب ارتفعت فوق مستوى 3200 دولار.وبحلول الساعة 23:29 بتوقيت موسكو من يوم 2 أبريل، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.12% ليصل إلى 3201.6 دولار للأونصة. ومع حلول الساعة 07:00 بتوقيت موسكو من يوم 3 أبريل، تباطأ سعر الذهب في النمو إلى 3171.5 دولار للأوقية (الأونصة) (زائد 0.02%).وأسعار الذهب المعدن الثمين، الذي لطالما اعتُبر ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، تستمر في صعودها المطرد بشكل ثابت وتسجل أرقاما عالية جديدة في الأسواق.في الوقت نفسه، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في يونيو 2025 في بورصة لندن ICE بنسبة 0.12% إلى 73.28 دولار للبرميل. وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو 2025 بنسبة 0.06% ليصل إلى 70.03 دولار للبرميل.المصدر: RT