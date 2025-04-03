أوسيمين يحسم موقفه من الانتقال إلى يوفنتوس

2025-04-03 09:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت تقارير صحافيّة أنّ النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي المعار إلى غلطة سراي، رفض عرض الانتقال إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وارتبط أوسيمين كثيرا في الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى يوفنتوس، عقب انتهاء إعارته للدوري التركي.وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أنّ يوفنتوس تلقّى ضربة في سوق الانتقالات خلال اجتماعه الأخير مع ممثلي أوسيمين.ولفتت إلى أن ممثلي أوسيمين أبلغوا مديري يوفنتوس أن النجم النيجيري يقدر اهتمام السيدة العجوز ويشكرهم عليه، لكنه يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل.