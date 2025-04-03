الذهب يسجل ذروة قياسية مع تصاعد التوترات التجارية بفعل رسوم ترامب

2025-04-03 09:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية أكثر صرامة من المتوقع على الواردات، مما زاد من حدة الحرب التجارية العالمية وأثار اضطراب الأسواق.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3132.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 3167.57 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 3155.00 دولارًا.

وأعلن ترامب، يوم الأربعاء، فرض تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى على عدة دول، بما في ذلك بعض من أكبر شركائها التجاريين، ما أدى إلى تعميق التوترات التجارية التي أثرت على الأسواق العالمية.

وأكدت إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 25% على السيارات والشاحنات ستدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل كما هو مقرر، بينما سيتم فرض رسوم على واردات أجزاء السيارات بدءًا من 3 مايو.

وارتفع الذهب بأكثر من 19% منذ بداية العام، مدفوعًا بالمخاوف التجارية، وإمكانية خفض أسعار الفائدة، والصراعات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية.

وأشار كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال.كوم"، إلى أن أحد العوامل الداعمة لارتفاع الذهب هو التباطؤ الاقتصادي المحتمل بسبب الرسوم الجمركية، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مستقبلًا. وأضاف أن بعض المتداولين يتوقعون أن تدفع سياسات ترامب البنوك المركزية إلى الاحتفاظ باحتياطياتها من الذهب بدلًا من الأصول المقومة بالدولار الأميركي.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، للحصول على مؤشرات حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 33.13 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 1.6% إلى 968.24 دولارًا، فيما تراجع البلاديوم 1.4% ليصل إلى 956.50 دولارًا.