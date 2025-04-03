تراجعات حادة للبورصات الآسيوية بعد رسوم ترامب الجمركية

2025-04-03 10:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انهارت أسواق آسيا والعقود الآجلة الأميركية اليوم الخميس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات السلع من مختلف أنحاء العالم. وتراجعت بورصة هونغ كونغ بقوة في مستهلّ التعاملات صباح الخميس لتحذو بذلك حذو سائر الأسواق المالية التي تكبّدت خسائر من جراء قرار ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده من دول العالم أجمع وفي مقدمها الصين، نقلاً عن فرانس برس. وبعيد الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 2.43 ليصل إلى 22638.21 نقطة، بينما في الصين القارية، انخفض مؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 0.91 ليبلغ 3319.61 نقطة. وهبط المؤشر نيكاي الياباني بنحو 4.6 في التعاملات المبكرة، ليتراجع إلى 34102.00 للمرة الأولى منذ السابع من أغسطسآب. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بما يصل إلى 4.3. وقال ترامب إنه فرض رسوما جمركية متبادلة بنسبة 24 على اليابان، واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة. كما تعرضت كوريا الجنوبية، وهي أيضا حليف للولايات المتحدة، لرسوم جمركية بنسبة 25. وهبط مؤشر كوسبي المرجعي بنسبة 1.9 بعد الافتتاح، ليصل إلى 2459.3 نقطة، نقلاً عن أ ب. وفي أستراليا، تراجع مؤشر إس آند بيإيه إس إكس 200 بنسبة 1.8 ليصل إلى 7793.1 نقطة. أما العقود المستقبلية لمؤشر إس آند بي 500 فانخفضت بنسبة 3، بينما فقدت العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز الصناعي 2، مما ينذر بخسائر محتملة عندما تعود الأسواق الأميركية إلى العمل يوم الخميس. وكانت الأسهم الأميركية قد شهدت يوما مضطربا آخر يوم الأربعاء قبل إعلان ترامب عن رسومه الجمركية المعروفة بـ يوم التحرير. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام