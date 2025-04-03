أسعار النفط العراقي تتراجع في الأسواق العالمية

2025-04-03 10:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط العراقي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، خلال تعاملات الأسبوع في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 74.77 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل 71.72 دولارا للبرميل بنسبة تغيير -0.32 لكليهما.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا في أسعار النفط العالمي حيث سجل خام برنت البريطاني 73.12 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 69.86 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير -1.85 و -1.87 على التوالي.







المصدر: بغداد اليوم + مواقع