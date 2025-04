أمطار رعدية في الجنوب وغبار في الوسط والغرب

2025-04-03 10:15:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد ترصد صور الأقمار الاصطناعية، اليوم الخميس، سحبًا ركامية رعدية ممطرة في بعض مناطق مدن الجنوب، فيما تشهد مدن الوسط والغرب موجات غبار متوسطة الشدة. ووفقًا للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تستمر الحالة الربيعية بالتأثير على أجواء البلاد بشكل متقطع حتى نهاية الأسبوع المقبل. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى […]

