2025-04-03 11:18:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، استمرار الجو الغائم سقوط أمطار تكون رعدية أحياناً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد، واستمرار حالة الطقس تلك حتى يوم الاثنين المقبل. وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية وغائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية […]

ظهرت المقالة تكون رعدية أحياناً.. توقعات بأمطار متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة أولاً على ايشان.



