اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةايشانعامة › تقودها أمريكا وإسرائيل.. واشنطن بوست ترجح موعد توجيه ضربة عسكرية لإيران

تقودها أمريكا وإسرائيل.. واشنطن بوست ترجح موعد توجيه ضربة عسكرية لإيران

تقودها أمريكا وإسرائيل.. واشنطن بوست ترجح موعد توجيه ضربة عسكرية لإيران
تقودها أمريكا وإسرائيل.. واشنطن بوست ترجح موعد توجيه ضربة عسكرية لإيران
2025-04-03 11:18:04 - المصدر: ايشان

  كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أنه من المرجح أن توجه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة عسكرية لإيران خلال النصف الأول من العام الجاري، أي في غضون أقل من 3 أشهر من الآن. وقالت الصحيفة إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعربت بصراحة أكبر عن رغبتها في انضمام الولايات المتحدة إليها في هجوم على […]

ظهرت المقالة تقودها أمريكا وإسرائيل.. واشنطن بوست ترجح موعد توجيه ضربة عسكرية لإيران أولاً على ايشان.

تقودها أمريكا وإسرائيل.. واشنطن بوست ترجح موعد توجيه ضربة عسكرية لإيران

واصل المتابعة على ايشان