2025-04-03 11:18:04 - المصدر: ايشان

كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أنه من المرجح أن توجه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة عسكرية لإيران خلال النصف الأول من العام الجاري، أي في غضون أقل من 3 أشهر من الآن. وقالت الصحيفة إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعربت بصراحة أكبر عن رغبتها في انضمام الولايات المتحدة إليها في هجوم على […]

ظهرت المقالة تقودها أمريكا وإسرائيل.. واشنطن بوست ترجح موعد توجيه ضربة عسكرية لإيران أولاً على ايشان.



