2025-04-03 11:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أصدرت الخارجية السورية، الخميس، بيانا أدانت فيه غارات جوية، قالت إنها إسرائيلية، استهدفت 5 مناطق في سوريا. وفي البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اتهمت دمشق إسرائيل بـ "انتهاك القانون الدولي وسيادة سوريا" وقالت إن إسرائيل "شنت غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير […]

The post الخارجية السورية تصدر بيانا بعد "غارات المطارات" وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل appeared first on جريدة المدى.