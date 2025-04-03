2025-04-03 11:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة 8 اشخاص بحادث سير مروع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع، اليوم، عند مدخل الناصرية الغربي بين عجلتين اثنين، حيث أدى لمصرع 3 اشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، ان "السرعة الزائدة هي سبب الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتنشر وكالة شفق نيوز أدناه مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى بعد وقوع الحادث.