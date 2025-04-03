أربع مواجهات مرتقبة اليوم في الجولة الـ26 من دوري نجوم العراق

2025-04-03 11:45:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتتجه أنظار عشاق كرة القدم العراقية، اليوم الخميس، إلى أربع مباريات مهمة ضمن الجولة الـ26 من دوري نجوم العراق للمحترفين، والتي ستقام على ملاعب بغداد وأربيل.ويفتتح فريق الطلبة مواجهات اليوم عندما يحل ضيفًا على الحدود في لقاء مرتقب يُقام على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الرابعة عصراً. ويسعى "الأنيق" لتعويض مباراته السابقة ومصالحة جماهيره، بينما يطمح الحدود لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفه في جدول الترتيب.وفي ثاني مباريات اليوم، يواجه أربيل ضيفه القاسم على ملعب فرانسو حريري عند الساعة السادسة والنصف مساءً. ويأمل أصحاب الأرض في استغلال الدعم الجماهيري لحصد النقاط الثلاث، فيما يسعى القاسم للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في الدوري.وعلى ملعب الشعب الدولي، يخوض فريق القوة الجوية مواجهة قوية أمام نفط البصرة عند الساعة السادسة والنصف مساءً. ويطمح "الصقور" لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يسعى نفط البصرة للخروج بنتيجة جيدة تبعده عن شبح الهبوط .وبالتوقيت ذاته وفي مباراة لا تقل أهمية، يستضيف الزوراء نظيره دهوك على ملعبه ،و يسعى الزوراء الى تحقيق العلامة الكاملة وإثبات أحقيته بالمنافسة على لقب الموسم الحالي ، بينما يتطلع دهوك لمواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق مفاجأة أمام أحد الفرق الكبيرة.وسوف تقوم قنوات شبكة الإعلام العراقي بنقل المباريات مباشرةً، مصحوبةً باستوديو تحليلي يسلط الضوء على مجريات اللقاءات وأبرز التفاصيل الفنية.