السوداني يتفقد مشروع أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية

2025-04-03 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تفقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، مشروع أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع ميدانياً الأعمال الجارية في مشروع مد أنبوب نقل الغاز من قضاء المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية بطول 43 كم وبطاقة استيعابية 800 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".