توفي احدهما.. سقوط عاملين من أعلى "سكلة" في صلاح الدين

2025-04-03 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أكد مصدر طبي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، مصرع عامل بناء وإصابة آخر بجروح حرجة إثر سقوطهما من "سكلة" أثناء العمل شرق صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عامل بناء لقي مصرعه متأثراً بجروحه الخطيرة، فيما أصيب آخر بجروح حرجة، إثر سقوطهما من "سكلة" أثناء عملهما في ترميم منزل سكني داخل منطقة زراعية شرق صلاح الدين".

وأضاف أن "العامل المصاب حالته حرجة، وهو يتلقى العلاج في أحد المراكز الصحية بعد نقله إليها".