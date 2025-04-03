منتخبنا الوطني يتراجع إلى المركز 59 في تصنيف الفيفا

2025-04-03 13:05:05 - المصدر: واع

بغداد - واعتراجع منتخبنا الوطني ثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحتل المرتبة 59 عالميًا بحسب التصنيف الجديد .وفقاً للتصنيفِ الذي صدرَ اليوم الخميس، فقد تراجع المنتخبُ الوطنيّ ثلاثة مراكز بمجموع 4. 1413 نقطة.وجاءَ منتخبنا الوطنيّ في المركز الثامن بعدَ منتخباتِ اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر وأوزبكستان والسعودية في قائمةِ التصنيف على مُستوى القارةِ الآسيويّة.



