دانة غاز تعلن عن زيادة الإنتاج لأكثر من 50 بالمئة العام المقبل

2025-04-03 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت شركة "دانة غاز"، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أنها ستزيد إنتاج الغاز بأكثر من 50 بالمئة، وستبدأ العمل في حقل جديد في العراق العام المقبل.

وقالت شركة دانة غاز في بيان مشترك مع شركة نفط الهلال، تابعته "بغداد اليوم" إن "متوسط إنتاجهما من حقل كورمور، أكبر حقل للغاز في العراق وإقليم كردستان، وصل إلى مستوى قياسي بلغ 500 مليون برميل من النفط المكافئ، مبينة أن الغاز الذي تنتجه يغذي 75 بالمئة من الكهرباء في إقليم كردستان".

وأضافت أن "إنتاج الغاز من حقل كورمور بلغ 525 مليون قدم مكعب في آذار/ مارس، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 75 بالمئة عن عام 2017".

كما أوضحت أن "العمل يجري بسرعة على مشروع كورمور 250، الذي من المتوقع الانتهاء منه قبل الربع الأول من عام 2026، والذي سيزيد الطاقة الإنتاجية بأكثر من 50 بالمئة".

وأشارت شركة "دانا غاز" إلى أنها ستبدأ العمل في حقل جمجمال الذي من المتوقع أن ينتج 71 مليون قدم مكعب من الغاز بحلول عام 2026.