الأسبوع المقبل.. تحذير من أمطار غزيرة وسيول في إقليم كوردستان

2025-04-03 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الخبير في مجال الأرصاد الجوية، هفال صديق كلوزي، يوم الخميس،أن يشهد إقليم كوردستان عاصفة رعدية قوية مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد ورياح عاتية يومالسبت المقبل (5 أبريل/نيسان الجاري)، مبيناً أن تأثير العاصفة سيبدأ من المناطق الشرقيةوالجنوبية في إدارة منطقة كرميان المستقلة.

وقال كلوزي في منشور تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لأحدث التوقعاتالصادرة عن المركزين الأوروبي والأمريكي للأرصاد الجوية، فإن تأثير منخفض البحر الأحمروتدفق هواء رطب من البحر المتوسط سيسبب عاصفة رعدية قوية في مختلف مناطق إقليم كوردستان".

وأضاف، أن "التأثير من المستوى الأول سيطال مناطق جنوب الإقليم (كركوك،كرميان، السليمانية، حلبجة، وإدارة رابرين)، حيث من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطاربين 20 إلى 40 ملم، مع احتمالية حدوث سيول في بعض المناطق".

وأشار إلى أن "التأثير من المستوى الثاني سيشمل المناطق الشماليةمن أربيل، إدارة سوران، محافظة دهوك، وإدارة زاخو مع توقعات بهطول أمطار متوسطة".

وشدد كلوزي، على ضرورة "توخي الحذر في مناطق جنوب الإقليم من خطرالفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة والسريعة"، مشيراً إلى أن "درجات الحرارةستنخفض بمقدار 2-3 درجات مئوية، بينما قد تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة في بعض المناطق".

وتوقع أن يستمر تأثير العاصفة حتى مساء الأحد، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً.